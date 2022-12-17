Для жителей Владимира парки, дома культуры и отдыха подготовили яркие новогодние программы. В...

Для жителей Владимира парки, дома культуры и отдыха подготовили яркие новогодние программы.В декабре и январе владимирские муниципальные дома культуры и парки культуры и отдыха по традиции готовят для владимирцев праздничные представления.Городской дворец культуры приглашает на новогоднюю программу для самых маленьких «Варежки для ёлки» с 24 по 29 декабря и 3-4 января. Для детей постарше будет интересно новогоднее шоу по сказкам Павла Бажова «Медной горы хозяйка» антрепризного театра «Фабрика идей». Он пройдёт в ГДК 3 и 4 января 2023 года. Подробности по телефону: 33-55-87.В Доме культуры молодёжи в этом году удивляют новогодним спектаклем «Тайна заколдованного зеркала» московского театра ростовых кукол «Софит». Часовое представление закончится интермедией у новогодней ёлки. Заявки на организованные группы принимаются по телефону: 53-12-65.На площадке Центра культуры и искусства на Соборной в праздничный период работает Владимирский академический театр драмы. Здесь, начиная с 21 декабря зрители смогут увидеть любимые спектакли для всей семьи «Вредные советы», «Неуловимый Фунтик», «Королевский бутерброд». Информацию по датам спектаклей и наличию билетов можно получить по телефону: 32-28-14. Билеты можно купить по Пушкинской карте.Дом культуры мкр. Оргтруд 16 декабря в 18.30 приглашает на свой традиционный Большой новогодний концерт. А 24 декабря и 5 января подростков и взрослых ждут на новогоднюю сказку «Чудеса случаются!». Подробности по телефону: 45-73-92.Дворец детского (юношеского) творчества на этот раз подготовил для своих зрителей спектакль «Город бумажных снежинок». Показы пройдут 21,22 декабря и каждый день с 24 по 30 в 10.30, 13.00, 15.00. Справки по телефону: 36-59-13.Владимирский планетарий 23 декабря в 13.00 приглашает на новогоднее представление для школьников «Страшная тайна Деда Мороза или волшебная сила доброты». Телефон для справок: 32-22-90.Муниципальный музыкальный театр «Разгуляй» в этом году радует владимирцев премьерным музыкальным спектаклем «Маугли». По вопросам приобретения билетов обращаться по телефону: 31-29-77.В арт-пространстве «Мастерская сказок» Центрального парка культуры и отдыха пройдёт театрализованное представление «Там на неведомых дорожках…». Расписание представлений: 24, 25, 29, 30 декабря в 11.00 и 13.00; 2,4,5,6 января в 11.00 и 13.00; 7 января в 16.00. Телефоны: 89157749110 и 53 22 78.Парк «Загородный» приглашает на новогодний квест «Чудный кролик» в гостеприимную «Деревню Дуралеевка». В программе: квест-путешествие, игры на свежем воздухе, встреча с новогодними героями и чаепитие. Даты и время проведения: 24-26 декабря и 2-6 января 11.00 и 13.00. Обязательно предварительное бронирование по телефону 77-32-10.Парк культуры и отдыха «Дружба» традиционно радует своих гостей яркими интерактивными программами в выходные и праздничные дни. Так, 3 января в 12.00 парк приглашает маленьких жителей города на анимационную программу для детей «Снежный серпантин».В СЮН «Патриарший сад» открыта запись на новогоднюю программу для детей 7-11 лет «Новый год. Жутко запутанное дело». Гостей ждёт детективная игра по заснеженному саду, костёр с маршмеллоу, встреча с Дедом Морозом и другие сюрпризы. Приобрести билеты для организованных групп, а также уточнить интересующую информацию можно по телефону: 89209380034И это далеко не все предновогодние премьеры, которые подготовили для владимирцев муниципальные учреждения дополнительного образования, дома культуры и парки — следите за городскими афишами.Фото www.pxfuel.com