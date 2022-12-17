На территории Владимирской области за прошедшие сутки 17 декабря 2022 года лабораторно подтверждено...

На территории Владимирской области за прошедшие сутки 17 декабря 2022 года лабораторно подтверждено 40 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.8 - во Владимире5 - в Муромском районе6 - в Ковровском районе3 - в Петушинском районе1- в Кольчугинском районе3 - в Александровском районе6 - в Гусь-Хрустальном районе2 — в Собинском районе1 — в Радужном2 - в Киржачском районе1 — в Вязниковском районе2 — в Суздальском районеВсего на территории Владимирской области зарегистрировано 178136 случаев заболевания.