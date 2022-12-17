На территории Владимирской области за прошедшие сутки 17 декабря 2022 года лабораторно подтверждено...
На территории Владимирской области за прошедшие сутки 17 декабря 2022 года лабораторно подтверждено 40 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
8 - во Владимире
5 - в Муромском районе
6 - в Ковровском районе
3 - в Петушинском районе
1- в Кольчугинском районе
3 - в Александровском районе
6 - в Гусь-Хрустальном районе
2 — в Собинском районе
1 — в Радужном
2 - в Киржачском районе
1 — в Вязниковском районе
2 — в Суздальском районе
Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 178136 случаев заболевания.