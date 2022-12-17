Кадастровая палата будет реорганизована путем присоединения к публично-правовой компании...

Кадастровая палата будет реорганизована путем присоединения к публично-правовой компании «Роскадастр». В соответствии с приказом Росреестра от 26.09.2022 № П/0358 в срок до 31 декабря 2022 года.Новое юридическое лицо будет оказывать, в том числе следующие услуги:- выездной прием заявлений о государственном кадастровом учете недвижимого имущества и (или) государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним и прилагаемых к ним документов;- курьерская доставка документов, подлежащих выдаче после осуществления государственного кадастрового учета недвижимого имущества и (или) государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, в форме документов на бумажном носителе, а также уведомлений об отказе в государственном кадастровом учете недвижимого имущества и (или) государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, уведомлений о прекращении государственного кадастрового учета недвижимого имущества и (или) государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним и подлежащих выдаче после осуществления государственного кадастрового учета недвижимого имущества и (или) государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним подлинников представленных заявителем документов в форме документов на бумажном носителе;- курьерская доставка документов на бумажных носителях, подлежащих выдаче заявителям по результатам рассмотрения заявлений о государственном кадастровом учете и (или) государственной регистрации прав и других заявлений в сфере государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав, не полученных в установленном порядке заявителями, а также при принятии решения о возврате документов без рассмотрения;- услуги по выезду к заявителю с целью доставки запросов о предоставлении сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, и прилагаемых к ним документов к месту оказания государственных услуг и (или) по курьерской доставке заявителям документов, подлежащих выдаче по результатам рассмотрения запросов о предоставлении сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости.Размеры платы за оказание всех вышеперечисленных услуг, а также порядок их предоставления в 2023 году останутся прежнимФото www.pxfuel.com/