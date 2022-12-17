18 декабря 2022 года проходит народный праздник Саввин день и церковный день памяти преподобного...

18 декабря 2022 года проходит народный праздник Саввин день и церковный день памяти преподобного Саввы Освященного. Своими молитвами преподобный исцелял людей, наставлял на путь истинный, помогал избавиться от бесов. Саввин день – мужской праздник, поэтому женщины молились о защите и здоровье своих мужчин. С этого дня вводился запрет на женские работы. Кроме того, на Савву старались не начинать никаких важных сложных дел, т.к. считалось, что добиться желаемого результата вряд ли удастся.Что можно делать 18 декабря 2022 года:1. День нужно провести в хорошем и приподнятом настроении.2. Можно провести этот день в разговорах по душам, например, за чашкой чая, посетив родных и близких.3. Сегодня лучше всего отвлечься от всего окружающего и обдумать текущие дела, а также планы на будущее.Что нельзя делать 18 декабря 2022 года:1. Нельзя ходить в гости к тем людям, которых вы плохо знаете или встретили впервые — из чужого дома вы можете вынести проблемы и неурядицы, неприятности и болезни.2. Не рекомендуется отправляться в дорогу и без надобности выходить из дома.3. Любому человеку, который находится в дороге (в такси, автобусе, метро и так далее), нельзя ругаться — поездка пройдёт плохо, с проблемами, поломками, аварией.Народные приметы на 18 декабря 2022 года:Дым стелется по земле в отсутствие ветра — скоро пойдёт снег.Сильный ветер — сильные ветра будут дуть весь оставшийся месяц.Облака полосами — скоро наступит тепло.Снегири распелись — снег и вьюгу предрекают.Собака катается по земле и очень много спит — к вьюгам и метелям.Ледяные узоры на окнах пропали — к оттепели.Фото www.pxfuel.com/