SHAMAN не устоял перед напором общественности и, поддавшись ее напору, поведал миру о том, что волновало голодную до сплетен публику сильнее всего.

SHAMAN не устоял перед напором общественности и, поддавшись ее напору, поведал миру о том, что волновало голодную до сплетен публику сильнее всего.SHAMAN, чье имя успело за последние несколько месяцев стать притчей во языцах, вызывает у публики желание буквально залезть ему под кожу или в постель – лишь бы узнать о своем новом любимчике каждую мелочь. Представительницы прекрасного пола, стоит лишь новой брутальной звезде озарить небосклон, сразу же бросаются в поисковики, чтобы выяснить, сколько зубных щеток стоит в его ванной и хранится ли в его шкафу шелковый женский халатик.Разумеется, что именно та же ситуация произошла и с Ярославом Дроновым ( Настоящее имя певца SHAMAN – Прим. ред.). Несколько месяцев он не давал ни единого комментария по поводу своей личной жизни и, наконец, устав скрывать от всех свою главную тайну, сдался на волю общественности, рассказав о том, что женат уже во второй раз, а от первого брака у него подрастает 8-летняя дочь.Журналистка пообщалась с SHAMAN, расспросив его о том, почему же он решил перестать держать оборону и рассказать о главной женщине своей жизни. Как оказалось, в этом году Ярослав Дронов и Елена Мартынова отметили пятилетнюю годовщину брака. В честь этого события они решили положить конец слухам и "раз и навсегда расставить все по своим местам"."Решили, что таким вот образом нужно расчехлиться", – поделился SHAMAN, известный также как Ярослав Дронов.