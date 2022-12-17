Парки Владимира приглашают жителей на интересные программы выходного дня. Владимирские парки...

Парки Владимира приглашают жителей на интересные программы выходного дня.Владимирские парки культуры и отдыха приглашают жителей и гостей города провести выходные увлекательно и с пользой.17 декабря в Центральном парке культуры и отдыха состоится познавательная программа «Новогодний салют». А в воскресенье взрослых и детей приглашают поиграть в «Снежные забавы». Начало программ в 12.00, 13.00, 15.00 и 16.00.Парк «Добросельский» в субботу в 12.00 приглашает на познавательную программу «Новогодний фейерверк», а в воскресенье в это же время начнётся музыкальное приключение «Мы повесим шарики…»В парке культуры и отдыха «Дружба» 17 декабря в 11.30 подведут итоги масштабного конкурса «Одень дерево». В воскресенье в 11.30 юных владимирцев приглашают на познавательно-игровую программу «Баба Яга и Снеговик в стране правил дорожного движения».17 декабря парк «Загородный» ждёт гостей на уроки творчества «Новогодние зарисовки». Начало в 12.00. 18 декабря в 12.00 на территории у малой сцены парка «Загородный» начнутся снежные состязания для детей «Санки-ледянки». В 13.00 здесь же пройдёт спортивная эстафета для всей семьи «Мороз и необыкновенный кросс».10:57Фото www.pxfuel.com