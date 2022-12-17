Около десяти лет назад Елена Ксенофонтова была музой Армена Джигарханяна. Но все изменилось с появлением Виталины Цымбалюк-Романовской.

Около десяти лет назад Елена Ксенофонтова была музой Армена Джигарханяна. Но все изменилось с появлением Виталины Цымбалюк-Романовской.Артистка в беседе с Татьяной Устиновой рассказала, как ее "ушли" из театра. По словам актрисы, в тот период ее карьера шла в гору: репетиции, премьеры, уважение коллег... Елену Ксенофонтову называли музой Армена Джигарханяна, и она имела определенное влияние в театре, однако в определенный момент все начало рушиться.Ксенофонтова не назвала имя человека, который так сильно повлиял на привычный уклад жизни, однако пользователи Сети уверены, что речь в интервью идет о Цымбалюк-Романовской. Вероятно, молодая супруга Армена Джигарханяна почувствовала в лице актрисы соперницу, вот и решила обрезать ей крылышки.Елена Ксенофонтова вспомнила, что тогда шли репетиции спектакля про Елизавету Английскую, где она играла главную роль. Причем постановка обещала быть горячей: по сценарию артистка должна была даже обнажаться. И вдруг практически перед самой премьерой сцены с Ксенофонтовой начали убирать из спектакля, и ту с оголением тоже порезали. Актрисе подобное положение дел не понравилось, поэтому она просто решила разорвать все отношения с театром – хлопнула дверью и ушла.Многие уверены, что таким образом подлая Виталина Цымбалюк-Романовская публично растоптала оголившуюся музу Армена Джигарханяна, показав ей, кто тут главный. Позже художественный руководитель умолял Ксенофонтову вернуться, но она была непреклонна."Для меня это было предательство со стороны Армена Борисовича", – поделилась актриса.