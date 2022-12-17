Жильцов из аварийного дома №37 в городе Лакинск Собинского района пытаются расселить через судебный процесс. Об этом сообщают в областной прокуратуре. Известно, что дом № 37 по проспекту

Жильцов из аварийного дома №37 в городе Лакинск Собинского района пытаются расселить через судебный процесс. Об этом сообщают в областной прокуратуре. Известно, что дом № 37 по проспекту Ленина в городе Лакинске в 2019 году признан аварийным. Срок переселения его жильцов установлен до 31 декабря 2025 года. Однако, по периметру дома имеются повреждения кровли, локальные