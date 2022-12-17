Начала всплывать информация о том, как на самом деле строился замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина*: целый ворох грязных секретов был поведан их бывшим односельчанином.

Начала всплывать информация о том, как на самом деле строился замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина*: целый ворох грязных секретов был поведан их бывшим односельчанином.Вряд ли Алла Пугачева и Максим Галкин, строя свой замок в деревне Грязи, допускали мысль о том, что этот дом им придется бросить. Глядя на фотографии имения, то и дело появляющиеся в интернете, любой будет уверен, что это исключительно авторский проект, который был построен с учетом личной вкусовщины.Именно по этом причине замок в Грязи, так "зашедший" Алле Пугачевой и Максиму Галкину*, не нравится никому другому. Вот уже который месяц особняк, который затянулся финансовой удавкой на шее беглянки Пугачевой, риэлторы пытаются сбыть с рук, но безуспешно. Пришлось, поэтому, пойти на крайние меры, чтобы чуть снизить финансовое бремя. В будуары Примадонны и ее юмориста недавно начали водить экскурсии: теперь каждый посетитель их исподнее.Проблем в продаже замка добавляет и его расположение: деревня получила свое название не зря – при любых осадках дороги развозит и выехать из деревни становится практически невозможно. Да и окружен дом беглянки Пугачевой отнюдь не такими же роскошными особняками, а разбитыми бараками, да скромными "избушками".Только что и вовсе стало известно: при постройке использовался рабский труд украинцев. Работягам из соседней страны, как пояснил один из бывших соседей Пугачевой и Галкина*, платили копейки, наживаясь на их труде. В результате восьмиэтажная махина построенная кое-как, вряд ли продастся, уверен мужчина.Впрочем, вся история замка Примадонны окружена темнотой и ложью. Еще до покупки участка кто-то наплел Галкину*, что место "с историей": там якобы стоял дом богатого помещика."На самом деле, барин жил там, где мой дом стоит.А на месте замка помойка была", – со смехом рассказал бывший сосед Аллы Пугачевой и Максима Галкина*, добавив, что информацию рассказала бывшая работница помещика, чья смерть случилась в 1987 году.* – признан иноагентом по решению Минюста РФ.