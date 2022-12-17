Мир во всем мире недостижим, пока люди не научатся прощать. В российском шоу-бизнесе есть особы, которые считаются заклятыми врагами. Злоба разрушает их изнутри, как следствие – страдает и репутация.

Мир вовсем мире недостижим, пока люди не научатся прощать. В российском шоу-бизнесеесть особы, которые считаются заклятыми врагами. Злоба разрушает их изнутри,как следствие – страдает и репутация.Ксения Собчак и Тина КанделакиВ прошлом роковая блондинка и жгучая брюнетка были не разлейвода: вместе работали, развлекались, планировали общий бизнес. Он-то и сталкамнем преткновения: Собчак отвергла и обесценила полные энтузиазма идеиКанделаки. К тому же вражду породила ревность. Ксения была влюблена, вдруг увиделав подруге соперницу и рявкнула на нее, чтобы сбить спесь.Анастасия Волочкова и Дана БорисоваСветские львицы врезали друг другу на телевидении и судилисьиз-за грязных оскорблений. Причина — обвинения в пагубных пристрастиях изанятиях проституцией. За хамскими выпадами конкуренток следила вся страна. В2022 году Борисова сделала первый шаг к прощению, но Волочкова осталась присвоем.Лариса Долина и Валя КарнавалЭстрадная дива публично унизила юную вокалистку на съемкахмузыкального шоу. Королева джаза раздавила Валю как артиста, заявив, что таимеет право петь только дома и не попадает в ноты. Карнавал вступила в полемикуи чуть не довела Долину до нервного срыва. В Сети народ затравил обеих участницконфликта, поэтому напряжение между звездами то и дело всплывает наповерхность.Ольга Бузова иНастасья СамбурскаяВойна между артистками началась в 2017 году, они боролись заноминацию "Прорыв года" на премии МУЗ-ТВ. Самбурской намекнули, чтота не дотягивает до уровня Бузовой, вот Настасья и обиделась. Несколько лет онаизощренно обзывала Ольгу — и "лживой", и "днищем" и"бездарностью". Недавно хамка пожалела о гнусном поведении, объяснивего депрессией. Но прошлого не воротишь.Ксения Бородина и Виктория БоняДве звезды "Дома-2" грызутся не первоедесятилетие. Поговаривают, что развязала конфликт Боня — публично обвинилаБородину в употреблении запрещенных веществ. Для Ксении это стало плевком влицо, и сглотнуть его она не могла. Так годами и продолжается обмен колкостями.В 2021 году Бородина высмеяла Боню за "километры" обработанныхмужских гениталий и призвала не пиариться за ее счет.