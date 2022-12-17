Мир во
всем мире недостижим, пока люди не научатся прощать. В российском шоу-бизнесе
есть особы, которые считаются заклятыми врагами. Злоба разрушает их изнутри,
как следствие – страдает и репутация.
Мир во
всем мире недостижим, пока люди не научатся прощать. В российском шоу-бизнесе
есть особы, которые считаются заклятыми врагами. Злоба разрушает их изнутри,
как следствие – страдает и репутация.
Ксения Собчак и Тина Канделаки
В прошлом роковая блондинка и жгучая брюнетка были не разлей
вода: вместе работали, развлекались, планировали общий бизнес. Он-то и стал
камнем преткновения: Собчак отвергла и обесценила полные энтузиазма идеи
Канделаки. К тому же вражду породила ревность. Ксения была влюблена, вдруг увидела
в подруге соперницу и рявкнула на нее, чтобы сбить спесь.
Анастасия Волочкова и Дана Борисова
Светские львицы врезали друг другу на телевидении и судились
из-за грязных оскорблений. Причина — обвинения в пагубных пристрастиях и
занятиях проституцией. За хамскими выпадами конкуренток следила вся страна. В
2022 году Борисова сделала первый шаг к прощению, но Волочкова осталась при
своем.
Лариса Долина и Валя Карнавал
Эстрадная дива публично унизила юную вокалистку на съемках
музыкального шоу. Королева джаза раздавила Валю как артиста, заявив, что та
имеет право петь только дома и не попадает в ноты. Карнавал вступила в полемику
и чуть не довела Долину до нервного срыва. В Сети народ затравил обеих участниц
конфликта, поэтому напряжение между звездами то и дело всплывает на
поверхность.
Ольга Бузова и
Настасья Самбурская
Война между артистками началась в 2017 году, они боролись за
номинацию "Прорыв года" на премии МУЗ-ТВ. Самбурской намекнули, что
та не дотягивает до уровня Бузовой, вот Настасья и обиделась. Несколько лет она
изощренно обзывала Ольгу — и "лживой", и "днищем" и
"бездарностью". Недавно хамка пожалела о гнусном поведении, объяснив
его депрессией. Но прошлого не воротишь.
Ксения Бородина и Виктория Боня
Две звезды "Дома-2" грызутся не первое
десятилетие. Поговаривают, что развязала конфликт Боня — публично обвинила
Бородину в употреблении запрещенных веществ. Для Ксении это стало плевком в
лицо, и сглотнуть его она не могла. Так годами и продолжается обмен колкостями.
В 2021 году Бородина высмеяла Боню за "километры" обработанных
мужских гениталий и призвала не пиариться за ее счет.