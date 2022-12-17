Собственники все чаще обходятся без посредников.

Собственники все чаще обходятся без посредников.Собственники квартир в Москве, планирующие сдать жилье в аренду, все чаще ищут арендаторов самостоятельно. Как правило, от услуг риелторов отказываются те, кто впервые вышел на рынок аренды, а также те, кто хочет сэкономить на комиссии.В результате риелторам приходится бороться за каждого клиента и соглашаться на снижение комиссионных выплат. Еще год назад комиссия риелтора в сегменте долгосрочной аренды составляла 100% от месячной ставки за квартиру. Сейчас риелторов устраивает и 50-70%.Около трети собственников квартир, которые хотят воспользоваться услугой риелторов, готовы платить не более 50% от ежемесячной ставки. И только 3% лотов сдаются с доплатой риелтору в размере 90-100%.Данная тенденция наблюдается не только в Москве, но и на арендных рынках других крупных городов.Эксперты предупреждают, что на рынке увеличилось количество недобросовестных риелторов. Они предлагают потенциальным арендаторам заплатить определенную сумму, чтобы получить доступ к базе квартир, но не гарантируют, что эти объявления реальные.