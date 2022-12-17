Дмитрий Маликов улучил момент, чтобы остаться наедине с молоденькими красотками. Дал, при этом, возможность подсмотреть за синхронными движениями их тел.

Дмитрий Маликов улучил момент, чтобы остаться наедине с молоденькими красотками. Дал, при этом, возможность подсмотреть за синхронными движениями их тел.Дмитрий Маликов – любимецне толькомам, бабушек, но и внучек, которые больше всех хотят получить свой сладкий подарок. Певец будто Дедушка Мороз оказался внезапно окружен молоденькими Снегурочками, с которых словно сама вьюга сдула лишнюю одежду. Чуть продрогшие от декабрьских морозов девушки извивались в попытках согреться и придвигались все ближе к сладкоголосому певцу, пока он окончательно к ним не прильнул.Именно так выглядит новый клип Дмитрия Маликова, который он выложил на свой Youtube канал, предварительно анонсировав в личном блоге. Музыкальный ряд, полный блесток, снега и спецэффектов, оказался посвящен неумолимо надвигающемуся празднику – Новому году.Ради съемок клипа Маликов, с радостью свинтивший от опостылевшей, как уверяют хейтеры, жены, облачился в костюм, да не в один! Импозантный Дмитрий топтался перед толпой сексуальных голозадых малолеток то в возбуждающе алом, то в освежающе голубом нарядах. Давал, иными словами, фанаткам немного времени перевести дух и сделать глоток холодненькой водички."Очень душевно", "В стиле 90х", "Спасибо за лучик света", – облизали певца с головы до ног его подписчицы.Нашлись, тем не менее, и те, кто пожурил съемочную команду за забывчивость."Снегурочкам забыли юбочки", "Снегурок бы приодеть. Замерзнут ведь, песня-то зимняя", – с ноткой сарказма подметили некоторые пользователи Сети на страничке Дмитрия Маликова.