Суббота - прекрасный день, чтобы выбрать для себя новое интересное увлечение. И даже если у вас...

Суббота - прекрасный день, чтобы выбрать для себя новое интересное увлечение. И даже если у вас на руках маленькие дети и вы загружены - это не повод отказаться от хобби. Самые невероятные идеи для вас искала и нашла Любовь Клюквина.Радостная мама - счастливый ребенок. Познав исцеляющую силу искусства, ведущая творческих мастер-классов Василина Ионова запустила в центре поддержки "Мамина радость" новый проект - арт-терапию "Искусство жить". Для мам это побег из четырех стен наскучившего дома в новый красочный мир.Василина Ионова, ведущая творческих мастер-классов:- Задача мамам суметь расслабиться, снять стресс, зарядиться, получить ресурс, чтобы мама была не злая, а добрая. Я для себя творчество открыла именно в декрете и для меня это мой ресурс.Цвет выходит сам. Состояние "мама", подмечает Василина, это, в основном, розовый, бирюзовый, белый - нежные цвета. Как, например, у мамы двоих детей Алены Пантелеевой.Алена Пантелеева, мама двоих детей:- Спокойствие, равновесие. Мне хочется запечатлеть то состояние, которое внутри меня есть, и чтобы потом смотреть на холст и возвращаться к этому состоянию. Советую всем женщинам, которые нуждаются в каком-то внутреннем восстановлении сюда обязательно приходить. Творчество - оно вообще творит чудеса.Цвет настроения Елены - космос. А значит в ход пойдёт нетипичный - черный. Для неё не печальный цвет. Глубинный.Елена Неверова, мама:- Цвет глубины. Цвет, который содержит все цвета по факту. Космос, глубина космоса. Хочется ближе к звездам что ли. Сакральное может даже, магическое.Получается волшебно, хотя многие мамы творческими себя не считают. А ведь творческий человек тот, кто просто не боится создавать. Как, например, Юлия. В центр ходит хотя бы раз в неделю, уже полгода. Освоила йогу, слинготанцы, работу с эпоксидной смолой. Может делать что-угодно с ребенком на руках. А за баловство, как выражаются мамы, детей можно "отправить назад".Юлия Осокина, мама:- Я вот сама по себе человек не творческий, но однажды увидела результат, который можно получить, и мне захотелось попробовать. Меня настолько затянуло, это так классно! По себе уже замечала, что свои какие-то проблемы, невзгоды отходят на второй план. Сюда можно и нужно приходить с детьми, потому что здесь все такие. Здесь все - мамы с детьми. Мы все друг друга понимаем.Инструктор у мам - словно энциклопедия творчества. Проводит около 30 направлений мастер-классов. Есть и уникальные для области: энкаустика - рисование горячим воском с помощью утюжков, рисование на воде эбру, фелт-терапия - работа с шерстью. А главное, что все занятия проходят абсолютно бесплатно: за счет средств Федерального агентства по делам молодежи. Попасть в клуб легко - через группу ВКонтакте Центр поддержки "Мамина радость". Здесь точно получится отвлечься от бесконечных домашних дел и открыть в себе творческое начало.Любовь Клюквина, Александр Чунаев, В-В.