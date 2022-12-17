Синоптики предупреждают, с завтрашнего дня во Владимире ожидается сильный снег. На дорогах-гололедица, снежные заносы. Водителям рекомендуют быть внимательней на дорогах. Прогнозируется

Синоптики предупреждают, с завтрашнего дня во Владимире ожидается сильный снег. На дорогах-гололедица, снежные заносы. Водителям рекомендуют быть внимательней на дорогах. Прогнозируется вероятность возникновения ЧС, связанных с повреждением или обрывом ЛЭП и линий связи. Осторожность не помешает и пешеходам: существует риск обрушения слабоукреплённых, широкоформатных и ветхих конструкций и деревьев на тротуары. Прокомментируйте новость у нас в Telegram, ВКонтакте, Одноклассниках и ЯндексДзен!