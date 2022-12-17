17 декабря в Центральном парке культуры и отдыха состоится познавательная программа «Новогодний салют». В воскресенье взрослых и детей приглашают поиграть в «Снежные забавы». Начало

17 декабря в Центральном парке культуры и отдыха состоится познавательная программа «Новогодний салют». В воскресенье взрослых и детей приглашают поиграть в «Снежные забавы». Начало программ в 12.00, 13.00, 15.00 и 16.00. В парке «Добросельском» в субботу в 12.00 пройдет познавательная программа «Новогодний фейерверк», а в воскресенье в это же время начнётся музыкальное приключение «Мы повесим