В Москве завершилось и грандиозное событие кондитерского мира. Первая премия Cake Artist World...

В Москве завершилось и грандиозное событие кондитерского мира. Первая премия Cake Artist World среди мастеров по изготовлению тортов.И одновременно с ней прошла выставка "Престиж" среди кондитеров - декораторов. Свои съедобные работы на ней представили более 70 мастеров из России и из-за рубежа.Мы уже рассказывали о прекрасном владимирском мастере Елене Дьячковой. А сейчас полюбуемся на шедевр прекрасного александровского кондитера Елены Сорокиной. Персонаж узнаваемый герой русских былин и сказок Илья Муромец. Выполнен из сахарной пасты - мастики. Высота съедобной фигуры 42 см. Кольчуга полностью сделана мастером вручную из более 6 тысяч кружочков диаметром по 3 мм. Каждый потом кропотливо соединялся в кольчугу.Как говорит Елена - руки в хлам, но оно того стоило!