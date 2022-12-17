До Нового года между тем ровно 2 недели - пора готовить подарки. Владимирский художник Женя...
До Нового года между тем ровно 2 недели - пора готовить подарки. Владимирский художник Женя Ищаулова и корреспондент Вера Куликова предлагают их сделать своими руками.
В мастерской Жени Ищауловой уже настоящая предновогодняя кутерьма. Целый день строчит машинка. Подготовка к праздникам - дело хлопотное.
- И что нас новенького на этот год?
Женя Ищаулова, художник:
-У нас в этом году заяц - символ года. Мы будем делать из капроновой прозрачной сетки, чтобы сразу было видно, что дарит Дед Мороз!
Подарки получать всем приятно. А изысканно и изобретательно упакованному презенту будут рады вдвойне. Художница предлагает украсить мешочки для сладостей символом 2023-го- водяным кроликом. Сделать это не так уж и сложно. Для мешочка понадобятся ткань в виде прямоугольника, и вот такие раскроенные детали - лапы, уши, нос и глазки . Сшиваем на машинке или вручную.
- Вот мы сейчас расположим и пришьём.
Мешочки-зайчики- почти готовы. Осталось их наполнить сладостями . Дети точно будут в восторге. А могут и сами поучаствовать в швейном процессе.
Женя Ищаулова, художник:
- Печенька. Вот так сладости и заяц может радовать ребеночка!
Одна из самых прекрасных рождественских традиций - дарить друзьям и близким ангелов. Евгения предлагает их тоже сделать самим- из глины.
Женя Ищаулова, художник:
- Сейчас мы раскатываем глину.
Раскатываем скалкой. Как тесто. И вот теперь можем вырезать уже сам образ с помощью трафарета.
Женя Ищаулова, художник:
- Собираем. Для этого мы используем шликер. Это глина только жидкая. И мы делаем надрезы, чтобы они лучше связались между собой.
Процесс кропотливый . Важно ровно соединить все детали. В помощь синтетическая кисточка. А еще- обычный пресс для чеснока. С его помощью изготовим "ангельские локоны"
Какая прелесть!
Чем не прическа? Девочек- ангелов можно одеть в платья. Не простые - кружевные. Вот фигурка уже готова к запеканию в печи, а затем к праздничной покраске. Эти ангелы уже могут лететь в волшебный мир Рождества и Нового года. Ваш подарок будет точно неповторим, ведь он сделан с любовью своими руками.
Вера Куликова, Андрей Синягин. Вести-Владимир