До Нового года между тем ровно 2 недели - пора готовить подарки. Владимирский художник Женя...

До Нового года между тем ровно 2 недели - пора готовить подарки. Владимирский художник Женя Ищаулова и корреспондент Вера Куликова предлагают их сделать своими руками.В мастерской Жени Ищауловой уже настоящая предновогодняя кутерьма. Целый день строчит машинка. Подготовка к праздникам - дело хлопотное.- И что нас новенького на этот год?Женя Ищаулова, художник:-У нас в этом году заяц - символ года. Мы будем делать из капроновой прозрачной сетки, чтобы сразу было видно, что дарит Дед Мороз!Подарки получать всем приятно. А изысканно и изобретательно упакованному презенту будут рады вдвойне. Художница предлагает украсить мешочки для сладостей символом 2023-го- водяным кроликом. Сделать это не так уж и сложно. Для мешочка понадобятся ткань в виде прямоугольника, и вот такие раскроенные детали - лапы, уши, нос и глазки . Сшиваем на машинке или вручную.- Вот мы сейчас расположим и пришьём.Мешочки-зайчики- почти готовы. Осталось их наполнить сладостями . Дети точно будут в восторге. А могут и сами поучаствовать в швейном процессе.Женя Ищаулова, художник:- Печенька. Вот так сладости и заяц может радовать ребеночка!Одна из самых прекрасных рождественских традиций - дарить друзьям и близким ангелов. Евгения предлагает их тоже сделать самим- из глины.Женя Ищаулова, художник:- Сейчас мы раскатываем глину.Раскатываем скалкой. Как тесто. И вот теперь можем вырезать уже сам образ с помощью трафарета.Женя Ищаулова, художник:- Собираем. Для этого мы используем шликер. Это глина только жидкая. И мы делаем надрезы, чтобы они лучше связались между собой.Процесс кропотливый . Важно ровно соединить все детали. В помощь синтетическая кисточка. А еще- обычный пресс для чеснока. С его помощью изготовим "ангельские локоны"Какая прелесть!Чем не прическа? Девочек- ангелов можно одеть в платья. Не простые - кружевные. Вот фигурка уже готова к запеканию в печи, а затем к праздничной покраске. Эти ангелы уже могут лететь в волшебный мир Рождества и Нового года. Ваш подарок будет точно неповторим, ведь он сделан с любовью своими руками.Вера Куликова, Андрей Синягин. Вести-Владимир