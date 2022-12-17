Во Владимирской области молодые люди не спешат вступать в брак. Начиная с января по ноябрь 2022...

Во Владимирской области молодые люди не спешат вступать в брак.Начиная с января по ноябрь 2022 года 2013 связали себя семейными узами 2013 влюбленных пар. А всего во Владимирской области за 11 месяцев расписали 8209 пар. Заключить брак решают молодожены в возрасте от 28 до 33 лет. Но есть люди, которым возраст не помеха.Несмотря на возраст, житель Владимира заключил брак в 86 лет, а самой юной невестой стала 16-летняя девушка, сообщает мэрия.Самые популярные месяцы для заключения брака оказались сентябрь и октябрь 2022 года.К сожалению, на развод подали 5352 раза.Фото www.pxfuel.com