Во Владимирской области обновился состав участников избирательной комиссии. Телеграм-канал...

Во Владимирской области обновился состав участников избирательной комиссии.Телеграм-канал Vладимир_Иzбирком сообщил об обновлении контрольно-ревизионной службы при комиссии.Кроме того, был обновлён состав и положение о рабочей группе по предварительному рассмотрению жалоб на решения и действия нижестоящих избирательных комиссий.Вместе с этим, перемены коснулись и комиссий референдума и их должностных лиц, нарушающие избирательные права и право на участие в референдуме граждан РФ.