Во Владимирской области обновился состав участников избирательной комиссии.
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Во Владимирской области обновился состав участников избирательной комиссии.
Телеграм-канал Vладимир_Иzбирком сообщил об обновлении контрольно-ревизионной службы при комиссии.
Кроме того, был обновлён состав и положение о рабочей группе по предварительному рассмотрению жалоб на решения и действия нижестоящих избирательных комиссий.
Вместе с этим, перемены коснулись и комиссий референдума и их должностных лиц, нарушающие избирательные права и право на участие в референдуме граждан РФ.