Во Владимирской области увеличен прожиточный минимум на 2023 год. С 1 января 2023 года во...

Во Владимирской области увеличен прожиточный минимум на 2023 год.С 1 января 2023 года во Владимирской области меняется величина прожиточного минимума.Его размер на душу населения составит 13944 рубля. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Авдеев.Повышение составляет около 3,3 процента или 443 рубля по сравнению с величиной на 1 июня 2022 года. Для трудоспособного населения прожиточный минимум установлен в размере 15199 рублей, для пенсионеров – 11992 рубля, для детей – 13526 рублей.Величина прожиточного минимума используется для оценки уровня жизни населения и учитывается при формировании бюджета области, разработке региональных социальных программ, мер социальной поддержки малоимущим гражданам и других установленных законодательством.На основе прожиточного минимума рассчитывают социальные выплаты, пособия и пенсионные начисления. Также вместе с величиной прожиточного минимума вырастет и минимальный размер оплаты труда (МРОТ). Планируется, что с 1 января 2023 года размер МРОТ составит 16242 рубля. Это на 6,3 процента или 963 рубля больше июньского показателя текущего года, сообщает пресс-служба администрации Владимирской области.Фото www.pxfuel.com/