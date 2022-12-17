Во Владимирской области в деревне Уляхино откроется современный Дом культуры. В д.Уляхино...

Во Владимирской области в деревне Уляхино откроется современный Дом культуры. В д.Уляхино Гусь-Хрустального района готовятся к открытию Дом культуры.На объекте завершены все строительно-монтажные работы. Здание укомплектовано в соответствии с современными требованиями. ДК имеет просторное фойе, большой актовый зал на 75 мест. В нем предусмотрены помещения для проведения кружковой работы, есть гримерная и библиотека. Особая гордость - панорамные окна. Территория вокруг Дома культуры благоустроена: площадь выложена брусчаткой, организована парковка и установлено освещение.«Учреждение появилось благодаря личному участию Губернатора Александра Авдеева. Глава региона изыскал возможность включить строительство ДК в областную программу, заложив необходимое финансирование на 2022 год», - сообщил глава администрации района Алексей КабенкинФото администрации Гусь-Хрустального района