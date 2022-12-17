Во Владимирской области выявили 6 компаний с признаками «черных кредиторов». Банк России выявил во...

Во Владимирской области выявили 6 компаний с признаками «черных кредиторов». Банк России выявил во Владимирской области 6 компаний с признаками «черных кредиторов» - в основном это комиссионки под вывеской ломбардов.Владимирское отделение Банка России обнародует список организаций с признаками нелегальной финансовой деятельности, выявленных во Владимирской области с начала года. Как поясняет регулятор, это чаще всего комиссионные магазины, а фактически работающие как ломбарды:ООО «Лом-арт хранитель»;комиссионный магазин «$kupka», «Mega Skupka»;ООО «Твой ломбард»;ООО «Ломбард Легион-авто»;комиссионный магазин «Ломбард 911»;«Быстрые займы на ул. Ленина, д.43».В Банке России объясняют, чем ломбарды отличаются комиссионок, и почему часть фирм предпочитает обойти законодательство, прикрывшись вывеской скупки вещей.«Владимирцы зачастую путают комиссионные магазины с ломбардами. Работа комиссионных магазинов не контролируется Банком России и не попадает под действие закона "О ломбардах". Легальные ломбарды действуют в правовом поле, а значит - права заемщиков защищены: например, у ломбардов есть обязанность застраховать имущество клиента, не продавать его, пока идет льготный срок, не завышать процентную ставку по займу. Поэтому некоторые ломбарды предпочитают работать по серым схемам, притворяясь комиссионными магазинами, оформляя вместо залогового билета договор купли-продажи с правом обратного выкупа или договор комиссии. Эти документы не сохраняют права владельца на заложенное имущество, которое может быть продано в любой момент», — сообщил заместитель управляющего владимирским отделением Банка России Александр Хлысталов.За три квартала 2022 года выявлено более 3,6 тысячи организаций с признаками нелегальной деятельности: почти 1,5 тысячи компаний с признаками финансовых пирамид, более 1,2 тысячи нелегальных кредиторов и свыше 900 нелегальных форекс-дилеров.В Банке России подчеркивают тенденцию к увеличению финансовых мошенничеств на фоне нестабильной экономической ситуации - количество финансовых пирамид за 9 месяцев этого года выросло в 3 с лишним раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Более 97% выявленных финансовых пирамид действовали в интернете.Продолжилась и тенденция роста финансовых пирамид в виде экономических онлайн-игр. Это проекты с графикой, игровыми элементами, но без соревновательной составляющей, которые стирают границы восприятия у детей и молодежи, «подсаживают» их на такое игровое добывание денег. За 9 месяцев выявлено 392 такие мошеннические интернет-схемы, в которые активно вовлекают несовершеннолетних.Сайты нелегальных кредиторов и финансовых пирамид оперативно блокируются. Банк России опубликовал информацию о таких организациях в предупредительном списке на своем сайте. По последним данным, в этом перечне порядка 7,7 тысячи организаций, из них 14 — во Владимирской области.Фото www.pxfuel.com/