Скоро вновь зазвучит: С Новым годом, товарищи! Во Владимирской областной научной библиотеке...

Скоро вновь зазвучит: "С Новым годом, товарищи!" Во Владимирской областной научной библиотеке открылась экспозиция, благодаря которой можно окунуться в атмосферу детских утренников и новогодних праздников советской эпохи. А в чем их феномен? Ответ на этот вопрос поищем прямо сейчас.Самый первый Советский календарь. Издан по решению рабоче-крестьянского правительства. В январе ему исполнится 104 года. Внешне - в стиле старопечатных русских книг. Но внутри- никаких православных событий, включая праздники. Их заменили на праздники пролетарские.Юлия Митрофанова, ведущий библиограф:- Новые праздники. Рождество не отмечается. 1 января отмечено как выходной. А 7 января- прибытие мирной делегации в Брест-Литовск.Эта экспозиция научной библиотеки - отражение событий в истории страны и Владимирской губернии. С рождением советского государства, рассказывает Юлия Митрофанова, новая власть начала "наступление" на Рождество. А в 1929-ом буржуйский праздник, "отравленный религиозным дурманом", и вовсе запретили. Под раздачу попали и ёлки, и Дед Мороз. Газеты активно подхватили антиёлочную пропаганду.Юлия Митрофанова, ведущий библиограф:- Статья, посвященная каникулам или празднованию НГ и рядом- "расстрелять гадов". Причем это 4 полоса газеты. И практически все статьи о НГ соседствовали с предложением кого-то расстрелять или наказать.Праздничные дни сделали рабочими: новое счастье газеты призывали завоевывать трудом. Формально люди могли отмечать праздники дома. Но и за этим следили. Конечно, в атмосфере запретов атмосферы торжеств совершенно не чувствовалась. Но гонения прекратились также неожиданно, как и начались. Правительство поддержало безобидный для коммунистической идеологии светский Новый год в 1935. По инициативе уроженца Владимирской губернии.Юлия Митрофанова, ведущий библиограф:- В к 1935 в Правде - статья детям хорошую елку. Постышев вспоминал как заглядывал в богатые дома. Мечтал о елке. И вот статья реабилитация Новогодней елки. Но она стала советской. В 1939 Павла Постышева арестовали и расстреляли. Молох сталинских репрессий не миновал отца Советского Нового года. А праздник уже вовсю "шагал по стране". Костюмированный бал-маскарад- проходил и во Владимире. В одном из самых красивых зданий. Бывшем Доме дворянского Собрания, который в советское время носил имя Молотова.Юлия Митрофанова, ведущий библиограф:- Отдохнем хорошо весело и как раз бал -маскарад и новогодняя елка. Раньше ходили дворяне в пропахших нафталином костюмах, а сейчас в костюмах- счастливой семьиВ военные 40-е Новый год не отменили. Во владимирских газетах соседствуют упоминания про елочные базары, призывы к сдаче крови и трогательные заметки о материнских подарках для фронтовиков, в которых теплые носки , мыло, бинты и немного сухарей. Дети ждут встреч не только с Дедом Морозом, но и с героями - бойцами. 31 декабря 44 - ого владимирский "Призыв" печатает новогоднюю речь Калинина , где впервые упоминается фраза "С новым годом, товарищи". Драмтеатр приглашает на вечер советских водевилей, а кинотеатр "Художественный" на картину " Жди меня". Празднование Нового года напоминало о радости и уюте мирной жизни, приближало долгожданную Победу.С 1947-го 1 января стало нерабочим днем и Новый год страна, оправившись от тягот военного времени, начала отмечать с размахом. Историю о том , чем и как жили советские люди в 50е- 80е, можно прочесть и по новогодней игрушке, - говорит Юлия Митрофанова.Юлия Митрофанова, ведущий библиограф:- Первоначально ёлка - райское дерево. Поэтому она украшена фруктами, плодами. Шары - образ яблоко. И в советское время- образ советского изобилия. Вот они фрукты и овощи из прессованной ваты, фигурки- картонажи из 50-х. Космонавт - символ 60-х, царица полей- хрущевская кукуруза, первые искусственные елки из ПВХ. Во времена Хрущева зародилась мода и на миниатюрные игрушки.Квартиры становятся маленькими, елки тоже становятся маленькими. Эти наборы выпускались и в 60-еЭтот новогодний экспонат из детства Ирины Мишиной.Такие шили в каждой советской семье. Детская жилеточка для утренника в исполнении любимой мамы.Ирина Мишина, завотделом краеведческой библиографии Владимирской областной научной библиотеки:- Ну и конечно фантазия мамы, которая из дождика, серебра, вышила снежинки и сделала инкрустации из елочных бус. Новогодних праздников люди начинали ждать задолго до их наступления. Владимирские газеты напоминали о графике работы почты, чтобы успеть отправить поздравительную открытку. В газетах появлялись гороскопы, рецепты новогодних блюд, кроссворды. И программы новогодних огоньков. А эти номера - свидетельство восхождения Суздаля на туристическую орбиту . Сельская Новь 1 января 1970 - рассказывает о строительстве главного туркомплекса. А это уже январь 1975-го: Алиса Ивановна Аксенова вручает грамоту миллионному туристу. И уже вся страна мечтает попасть в древний город- сказку.Юлия Митрофанова, ведущий библиограф:- Там будут ресторанчики, кафе . Сделаем город-сказку. Но а рядом газета за 81-г когда праздник Русской зимы уже популярен. И в фильме Ирония судеб они собираются в монастырь.Кадры из фильма Ирония Судьбы- поехать в СуздальПрекрасная традиция - пересматривать "Иронию судьбы или с легким паром" жива и по сей день. Секрет этой кинокартины - и в той самой неповторимой магии советского Нового года.Татьяна Воронцова. Илья Хлудов. Вести- Владимир.