Спикер Госдумы Вячеслав Володин посетил подшефный реабилитационный центр Дугино в Смоленской области. В санатории одномоментно могут проходить лечение 240 человек, сообщил политик в своем телеграм-канале.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин посетил подшефный реабилитационный центр "Дугино" в Смоленской области. В санатории одномоментно могут проходить лечение 240 человек, сообщил политик в своем телеграм-канале.В рамках благотворительного проекта завершается строительство второй очереди. Также в эксплуатацию вводится еще один лечебный корпус, рассказал Володин.Спикер отметил, что центр "Дугино" работает уже год. Там трудится высококвалифицированный медицинский персонал, созданы все условия для реабилитации, подчеркнул политик.По его словам, в центре проходили реабилитацию перенесшие коронавирусную инфекцию, заболевания опорно-двигательной и сердечно-сосудистой системы. За год помощь получили более двух тысяч человек, уточнил Володин.После ввода в эксплуатацию нового корпуса в "Дугино" будут оказывать помощь перенесшим травмы."Правильно, чтобы этими возможностями бесплатно могли воспользоваться наши солдаты и офицеры, которые сегодня, рискуя своей жизнью, защищают страну", – Володин.В 2021 году спикер Госдумы более 70% своего дохода на благотворительность. Сумма пожертвований составила 45,7 миллиона рублей.Финансовую поддержку получили подшефные лицеи-интернаты для детей из малообеспеченных, неполных семей и детей-сирот. Значительные средства были направлены на улучшение материальной базы школ и детсадов.