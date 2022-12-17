Жители Владимирской области увидят на экранах вместо телеканала «Дисней» канал «Солнце». В России...

Жители Владимирской области увидят на экранах вместо телеканала «Дисней» канал «Солнце».В России прекратил свое вещание телеканал Disney. Причиной этому стали антиpoccийские caнкции и изъятиe пpaв на пoказ в нашей стpaне мультфильмов и cepиалов oдноимeнной кoмпании.Однако вместо него появится телеканал "Солнце" - о его создании объявила группа компаний "МЕДИА1" (которой принадлежат каналы "Муз-ТВ" и "Ю") во главе с Рубеном Оганесяном.В телевизионной сетке канала будут анимация, кино, семейные сериалы и всероссийские телепремьеры.Фото www.pxfuel.com/