Их посвятили Юрию Мурашову и Денису Гришину.

Две доски памяти открыли в Меленковском районе Владимирской области в честь погибших бойцов СВО. Об этом пишет газета «».Один мемориал создали в честь 29-летнего Юрия Мурашова. Его разместили на фасаде Дмитриевогорской школы. Военнослужащий награжден орденом Мужества и медалями «За отвагу», а также имени Суворова.Еще одна доска памяти находится на здании промышленно-гуманитарного колледжа. Ее посвятили 21-летнему Денису Гришину. Он награжден орденом Мужества.