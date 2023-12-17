Горнолыжный комплекс «Красная Гора» под Ковровом начал работу после пожара буквально в тот же день. Сегодня, 17 декабря, сотрудники курорта сообщили в соцсетях, что работа комплекса

Горнолыжный комплекс «Красная Гора» под Ковровом начал работу после пожара буквально в тот же день. Сегодня, 17 декабря, сотрудники курорта сообщили в соцсетях, что работа комплекса восстановлена, прокат тюбинга и горнолыжного оборудования работает. Напомним, что пожар начался в ночь с 15 на 16 декабря в ресторанном комплексе Ski-Bar. В этом же здании находились пункт проката,