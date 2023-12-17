На ее создание правительство региона выделит 4,3 миллиона рублей.

Матрешки 4D создадут в Суздале Владимирской области. О разработке сообщает ТАСС. Это подарок жителям на 1000-летие города от архитектора Владимира Кехтера.В 2024 году мастера изготовят в городе необычный стол. Он будет оформлен в виде регионов России, над которыми будут парить матрешки, созданные в формате 4D. Композицию назовут «Матрешкин двор». На ее создание правительство региона выделит 4,3 миллиона рублей.Известно, что матрешку в воздухе можно будет даже потрогать и рассмотреть со всех сторон.