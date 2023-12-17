Пациенту пришлось потратить более 77 тысяч рублей на покупку лекарств, которые он должен получать бесплатно.

В Вязниках инвалид 3 группы страдает онкологическим заболеванием и может получать лекарства бесплатно. Однако Вязниковская районная больница не смогла обеспечить пациента необходимыми препаратами, из-за чего ему пришлось потратить больше 77 тыс рублей на их покупку.Прокурор направил в Вязниковский городской суд иск об обязании возместить мужчине расходы на покупку льготного лекарства и взыскании морального вреда. Суд удовлетворил заявление, однако в законную силу оно пока не вступило.