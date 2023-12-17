Каток на бульваре имени Пушкина, или, как еще его называют, каток в сердце Владимира, открылся в 10-й раз, 15 декабря. Там установили тематические фотозоны, сообщили в пресс-службе мэрии города. В

Каток на бульваре имени Пушкина, или, как еще его называют, каток в сердце Владимира, открылся в 10-й раз, 15 декабря. Там установили тематические фотозоны, сообщили в пресс-службе мэрии города. В будни каток работает с 16:00 до 22:00 без перерывов. В выходные – с 10:00 до 22:00 (технический перерыв с 13:00 до 13:40 и с 17:00