Очаги бешенства ликвидировали в поселке Семеновское Собинского района и в деревне Шушерино Ковровского района. Это следует из опубликованных указов губернатора Владимирской области от 14

Очаги бешенства ликвидировали в поселке Семеновское Собинского района и в деревне Шушерино Ковровского района. Это следует из опубликованных указов губернатора Владимирской области от 14 декабря. В Семеновском очагом бешенства стал дом №27а. Карантин начался 22 сентября. Какое животное было заражено, неизвестно. В Шушерино бешенство подцепила собака. А в соседней деревне Широково обнаружили зараженную кошку. Ранее