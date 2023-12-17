За совершение особо тяжкого преступления ему назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

СУ СК РФ по Владимирской области вынес приговор в отношении жителя Карабаново, совершившего убийство. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.Установлено, что в июле текущего года к 49-летнему фигуранту, который был ранее судим, пришёл в гости его знакомый. Во время застолья между ними возник конфликт и хозяин квартиры ударил пострадавшего ножом в грудь, от которого тот сразу же скончался.Осужденный пытался скрыть следы преступления, а также сообщил соседям о том, его приятелю плохо. Однако о конфликте он умолчал. По его словам, он не знал, что произошло, потому что спал. Прибывшие на место медицинские сотрудники и полиция обнаружили на теле убитого ранение, после чего осужденный признался в совершенном преступлении.Приговором суда виновному назначено наказание в виде заключения под стражу, которое он будет отбывать в исправительной колонии строгого режима.