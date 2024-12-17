На празднике ждут ребят от 5 до 13 лет.

С 17 по 20 декабря в Областном Дворце культуры и искусства пройдут детские Губернаторские новогодние ёлки. На мероприятии ребята смогут посмотреть музыкальным представлением «Изумрудный город» и получить сладкий подарок от главы региона.В этом году, в рамках Года семьи, количество ёлок увеличено вдвое — на праздник попадут 3000 детей в возрасте от 5 до 13 лет. Особое внимание уделено приглашенным: победителям олимпиад, детям участников СВО, сиротам, а также детям из многодетных и малообеспеченных семей, включая ребят, прибывших из ДНР и ЛНР.Напомним, ранее мы писали, что