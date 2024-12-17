Представляем вашему вниманию настоящий кулинарный шедевр – яблочный пирог с корицей и карамелью! Этот десерт покорит сердца даже самых взыскательных гурманов. Нежнейшее тесто, сочность яблок, аромат корицы и сладость карамели создают идеальное сочетание вкуса и аромата. Готовить такой пирог несложно, но результат непременно вызовет восторг у всех, кто его попробует. Так что запасайтесь ингредиентами и приступайте к созданию своего собственного кулинарного чуда!

Представляем вашему вниманию настоящий кулинарный шедевр – яблочный пирог с корицей и карамелью! Этот десерт покорит сердца даже самых взыскательных гурманов. Нежнейшее тесто, сочность яблок, аромат корицы и сладость карамели создают идеальное сочетание вкуса и аромата. Готовить такой пирог несложно, но результат непременно вызовет восторг у всех, кто его попробует. Так что запасайтесь ингредиентами и приступайте к созданию своего собственного кулинарного чуда!Ингредиенты:Для теста:Мука – 300 гСахар – 120 гСливочное масло – 160 гЯйца – 2 шт.Разрыхлитель – 1 ч. ложкаВанилин – 1 пакетикСоль – щепоткаДля начинки:Яблоки – 4-5 шт. (среднего размера)Корица – 1 ч. ложкаЛимонный сок – 1 ст. ложкаСахар – 2 ст. ложкиДля карамели:Сахар – 100 гСливочное масло – 50 гЖирные сливки – 50 млПриготовление:Шаг 1: Подготовка яблокОчистите яблоки от кожуры и сердцевины, нарежьте тонкими ломтиками.Полейте яблоки лимонным соком, чтобы они не потемнели.Посыпьте яблоки корицей и сахаром, тщательно перемешайте.Шаг 2: Приготовление тестаВ большой миске взбейте яйца с сахаром до получения пышной светлой массы.Добавьте размягченное сливочное масло и продолжайте взбивать.Просейте муку вместе с разрыхлителем и солью, постепенно введите в яичную смесь, перемешивая лопаточкой.Добавьте ванилин и замесите мягкое тесто.Шаг 3: Формовка пирогаРазделите тесто на две части: одна часть должна быть чуть больше другой.Большую часть теста раскатайте и уложите в форму для выпечки, сформировав бортики.Выложите подготовленные яблоки на тесто.Вторую часть теста раскатайте и нарежьте на полоски шириной около 1 см.Уложите полоски теста поверх яблок, переплетая их между собой, чтобы получился узор решетки.Шаг 4: Приготовление карамелиВ небольшой кастрюле растопите сахар на среднем огне, постоянно помешивая, пока он не превратится в карамель.Добавьте сливочное масло и сливки, продолжайте мешать, пока смесь не станет гладкой и однородной.Полейте карамелью поверхность пирога.Шаг 5: ВыпеканиеРазогрейте духовку до 180°C.Выпекайте пирог в течение 45-50 минут, пока верхушка не станет золотисто-коричневой.Достаньте пирог из духовки и дайте ему немного остыть перед подачей.Приятного аппетита! Этот яблочный пирог с корицей и карамелью обязательно порадует вас и ваших близких своим насыщенным вкусом и ароматом.