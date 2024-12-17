Подозреваемыми являются 38-летний и 56-летний жители района.

В Александровском районе Владимирской области сотрудники УФСБ и УМВД выявили нелегальные азартные игры. Подозреваемыми являются 38-летний и 56-летний жители района, которые организовали незаконные игровые залы в кафе, магазинах и на рынке в городе Струнино.Правоохранители изъяли десять единиц игрового оборудования и задержали мужчин — одного из них поймали с поличным при изъятии денег из автомата, второго — при попытке скрыться. Следственное управление возбудило уголовное дело, а суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.Напомним, ранее мы писали, что