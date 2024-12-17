В музее-заповеднике «Александровская слобода» Новый год наступил сегодня.

В музее-заповеднике «Александровская слобода» Новый год наступил сегодня! И теперь его будут встречать здесь с Дедушкой Морозом ежедневно – на веселой интерактивной программе «Новогодние чудеса в Слободе» (на сегодняшний день принято 34 заявки).По сюжету увлекательной истории ведущей стала сама Принцесса из любимой всеми сказки братьев Гримм «Бременские музыканты». Ребят ждет необычное путешествие с элементами квеста по новой выставке, затем – по секретному ходу они попадут в бальный зал дворца. Но его нужно подготовить к празднику, а для этого – помочь Принцессе украсить елку, попробовать себя в роли музыкантов сказочного оркестра и актеров театра теней, выполнить сложные задания грозной Атаманши. А самое главное – встретиться с Дедушкой Морозом, поиграть с ним в «снежные» игры, попеть «хвойные» песни и рассказать любимые стихи. И в финале – заслуженная награда: «вкусное» чаепитие и сладкий подарок!В праздничные дни подарок можно сделать и своими руками – в музейном творческом центре «Царская мастерская». На программе «Рождественский подарок» мастер расскажет о традициях подготовки к великому христианскому празднику и поможет изготовить глиняный сувенир-колокольчик.Рождественскую тему «поддержат» новогодние каникулы. Рассказывает зав. отделом музея-заповедника Екатерина Копейкина: «7 января для детей и взрослых пройдет «кукольный» спектакль «Прикатились Святки – веселись, ребятки!». Вертепное представление покажут наши друзья из московского Музея народной игрушки «Забавушка». Это классический сюжет о рождении Спасителя, где будут пастухи и волхвы, ангелы и злодеи, грозный царь Ирод, и, конечно же, всепобеждающая сила добра. Зрителям предстоит побывать и в роли колядовщиков. А в завершение по традиции этих праздничных дней каждый участник сделает рождественского ангела.Ежедневно до Крещения для всех возрастов будет проходить экскурсионная «сюжетная» программа «Святки в Слободе». Здесь гостей ждет увлекательный мир старинного русского праздника, насыщенного традиционными обрядами, гаданиями и волшебством, участие в забавных играх и конкурсах. Обещаем – побывав в новогодние каникулы в Музее Ивана Грозного, каждый привлечет к себе удачу на будущий год!».P.S. А новогоднее настроение «встречает» всех буквально у ворот. На площадке перед Распятской колокольней уже установлена почти десятиметровая лесная красавица-елка! Ее доставили из окрестных лесов на кремлевско-слободскую территорию практически одновременно с главной новогодней елкой в главном Кремле нашей страны!