Главная причина дефицита кадров во Владимирской области – демография. Об этом в ходе проведения пресс-конференции рассказал министр труда и занятости населения региона. Андрей Григорьев в

Главная причина дефицита кадров во Владимирской области – демография. Об этом в ходе проведения пресс-конференции рассказал министр труда и занятости населения региона. Андрей Григорьев в качестве причин нехватки трудовых ресурсов на территории области назвал отток жителей в Москву и Московский регион, СВО и занятость на восстановлении городов в западных областях России, а также рост числа