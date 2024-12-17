Гороховчане позвонили депутату Госдумы от Владимирской области Алексею Говырину с жалобой. В центре города появилась большая пышная новогодняя елка. Это-то хорошо, но местные жители узнали

Гороховчане позвонили депутату Госдумы от Владимирской области Алексею Говырину с жалобой. В центре города появилась большая пышная новогодняя елка. Это-то хорошо, но местные жители узнали в ней дерево, которое 30 лет росло у досугового центра «Радуга» на улице Парковой. В «Радугу» приходят и дети, и пожилые люди. Совсем недавно центр отремонтировали, двор был ухоженный и