Губернаторские новогодние елки стартовали во Владимире сегодня, 17 декабря. Как сообщают в правительстве, за четыре дня праздник посетят около трех тысяч детей от 5 до 13 лет. На празднике

Губернаторские новогодние елки стартовали во Владимире сегодня, 17 декабря. Как сообщают в правительстве, за четыре дня праздник посетят около трех тысяч детей от 5 до 13 лет. На празднике ребят ожидает музыкальное интерактивное представление «Изумрудный город» по мотивам сказки Александра Волкова. Также каждому маленькому гостю подарят сладкий подарок. Среди приглашенных на елку – победители конкурсов