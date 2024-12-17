Как во Владимирской области борются с коррупцией? Какими громкими делами запомнился 2024 год? Об этом в студии “Шестого канала” рассказал Александр Лазарев, начальник отдела по надзору

Как во Владимирской области борются с коррупцией? Какими громкими делами запомнился 2024 год? Об этом в студии “Шестого канала” рассказал Александр Лазарев, начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры Владимирской области. Прокомментируйте новость у нас в Telegram, ВКонтакте, Одноклассниках и ЯндексДзен!