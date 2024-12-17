На видеозаписи запечатлены две взрослые птицы и одна молодая.

Во Владимирской области на незамерзшем участке реки Уводь в Ковровском районе были замечены краснокнижные лебеди-шипуны. Об этом сообщил начальник Госохотинспекции региона Валерий Куфтин.запечатлены две взрослые птицы и одна молодая. Лебеди находятся в пути к местам зимовки и могут оставаться в этом районе до наступления зимнего ледостава благодаря своему плотному оперению, защищающему их от холода и влаги.Напомним, ранее мы писали,что