Крупнейшие банки повышают ставки по вкладам накануне заседания совета директоров Банка России по ключевой ставке.

С 17 декабря ВТБ повышает ставки по краткосрочным вкладам в рублях. На новые для банка деньги или для новых клиентов максимальная ставка по вкладам на три месяца увеличена до 23,7% годовых, на шесть месяцев — до 24% годовых при выплате процентов в конце срока. Максимальная ставка с выплатой процентов в конце срока по вкладу на три месяца для текущих клиентов составит 22,7% годовых (клиенты Private banking). При вкладе на шесть месяцев текущие клиенты получат максимум 23% годовых (клиенты Private banking).В начале недели Сбербанк также поднял ставки по накопительным счетам (до 18% годовых), но только на первые три месяца и при выполнении нескольких условий. По вкладам максимальная ставка у Сбербанка составляет 22,5% годовых при размещении на полгода суммы свыше 1 млн руб., а также выполнения ряда условий.6 декабря Альфа-банк поднял до 24% годовых ставки по депозитам на девять месяцев, один год и три года, а также по накопительным счетам. Это условия для тех клиентов, у кого не было вкладов или накопительных счетов, и для тех, кто не хранил в последнее время средства в банке.Крупнейшие банки повышают ставки по вкладам накануне заседания совета директоров Банка России по ключевой ставке. Большинство аналитиков ожидают ее подъема сразу на 200 б. п., до 23%. По данным ЦБ, средняя максимальная ставка среди крупнейших банков в третью декаду ноября 2024 года достигла нового максимума — 21,98% годовых.