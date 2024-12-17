В начале 2023 года, он занимал должность заместителя министра по вопросам материально-технического и информационно-компьютерного обеспечения.

Врио министра здравоохранения Владимирской области назначен Леонид Кряжев. Об этом сообщает профильное министерство. Ранее, в начале 2023 года, он занимал должность заместителя министра по вопросам материально-технического и информационно-компьютерного обеспечения.С 2022 года Кряжев работал в региональном минздраве, начиная с роли специалиста в отделе материально-технического обеспечения. Он имеет опыт повышения квалификации в областях юриспруденции и государственной политики.Напомним, ранее мы писали, что