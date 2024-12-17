64-летний водитель перевернулся на отечественной легковушке. Виной тому – непогода, объяснили в ГАИ. Авария произошла на Пекинке сегодня, 17 декабря, в 11 часов утра. Мужчина двигался за рулем

64-летний водитель перевернулся на отечественной легковушке. Виной тому – непогода, объяснили в ГАИ. Авария произошла на Пекинке сегодня, 17 декабря, в 11 часов утра. Мужчина двигался за рулем «Лады», не учел погодные метеорологические условия и не сбавил скорость. В районе дома №147А на улице Лакина машина перевернулась вверх дном и врезалась в шумоизоляционное ограждение. Пожилой