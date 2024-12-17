Бездыханное тело Тиммы Яниса нашел жилец в подъезде дома.

Бездыханное тело Тиммы Яниса нашел жилец в подъезде дома.Безжизненное тело баскетболиста Яниса Тиммы было обнаружено в хостеле, расположенном всего в трех километрах от места проживания Анны Седоковой. В прессе уже появились страшные подробности случившегося.Сообщается, что спортсмена нашли спустя 16 минут после остановки дыхания, причина смерти экс-супруга Анны Седоковой уже установлена. Его обнаружили между первым и вторым этажами московского отеля, который в данный момент закрыт. Рядом с телом лежал мобильный телефон, на экране которого была надпись: "Наберите Анне, спасибо тебе за все" и номер певицы.Врачи скорой помощи прибыли незамедлительно, но им осталось лишь констатировать смерть. Теперь эксперты исследуют кровь спортсмена на предмет наличия в ней запрещенных веществ. По слухам, экс-супруг Седоковой хотел встретиться с певицей, чтобы поздравить ее с днем рождения, но по каким-то причинам не смог этого сделать. После этого он покончил с собой, так как тяжело переносил развод и длительное время находился в депрессии.Напомним, Янис Тимма и Анна Седокова вступили в брак в сентябре 2020 года. Ради артистки баскетболист оставил предыдущую семью. С первой женой Саной у него сложились напряженные отношения: она подала иск в латвийский суд с требованием взыскать задолженность по алиментам на их общего сына Кристиана. Детей Седоковой, по словам окружения семьи артистки, Тимма считал родными и много времени проводил с сыном Анны Гектором. Накануне смерти он даже посетил утренник мальчика в детском саду.