Для маршрута №39 начали искать хозяина 11 декабря, а для еще двух — №15 и №21С — с 12 декабря. Соответствующая информация появилась на официальном сайте госзакупок. Сейчас маршруты обслуживает

Для маршрута №39 начали искать хозяина 11 декабря, а для еще двух — №15 и №21С — с 12 декабря. Соответствующая информация появилась на официальном сайте госзакупок. Сейчас маршруты обслуживает муниципальная транспортная компания. Контракты имеют символическую цену в 1 рубль. Перевозчики, заявляющиеся на конкурс, должны иметь машины с пассажировместимостью до 90 человек. Сам автобус надо