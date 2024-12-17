Торговца гашиша наказали лишением свободы и конфискацией телефона. Мужчина попался полицейским, которые отправили к нему притворного клиента, рассказали в пресс-службе прокуратуры

Торговца гашиша наказали лишением свободы и конфискацией телефона. Мужчина попался полицейским, которые отправили к нему притворного клиента, рассказали в пресс-службе прокуратуры области. В апреле в местное отделение наркоконтроля поступила информация о том, что мужчина из деревни Вялово Петушинского района зарабатывает на жизнь продажей наркотиков. Чтобы изобличить преступника, полицейские провели «Проверочную закупку». Когда ничего не подозревающий