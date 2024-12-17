Первый магазин торговой сети «Победа» открыл свои двери в г. Гусь-Хрустальный, по адресу ул. Курловская, 38. Здесь можно найти все самое необходимое и при этом рационально потратить свой

Первый магазин торговой сети «Победа» открыл свои двери в г. Гусь-Хрустальный, по адресу ул. Курловская, 38. Здесь можно найти все самое необходимое и при этом рационально потратить свой бюджет. В ассортименте дискаунтера «Победа» более 1500 позиций – от продуктов питания до бытовой химии. Елена Сметанская, покупатель Все, что первой необходимости – все есть. Есть и