Администрация Коврова выбрала подрядчика, который за 110 миллионов достроит дорогу на улице Маршала Устинова, недоделанную предыдущей организацией. Пока название выигравшей торги компании

Администрация Коврова выбрала подрядчика, который за 110 миллионов достроит дорогу на улице Маршала Устинова, недоделанную предыдущей организацией. Пока название выигравшей торги компании неизвестно, однако лот на Госзакупках находится в статусе «Определение поставщика завершено». Предыдущий контракт был заключен между администрацией Коврова и фирмой ООО «РАДСАФ» 13 апреля 2023 года. Его стоимость составляла 130 миллионов рублей, из