Первоначальный контракт был заключен с ООО «Радсаф» в апреле 2023 года на сумму 130 млн рублей.

В Коврове на улице Маршала Устинова завершится строительство дороги с ливневой канализацией за 110 млн рублей. Согласно данным госзакупок, на торги подали заявку только один подрядчик. Работы должны быть закончены в течение семи месяцев.Напомним, первоначальный контракт был заключен с ООО «Радсаф» в апреле 2023 года на сумму 130 млн рублей. Однако, из-за задержек подрядчика, ему предоставили дополнительное время для выполнения работ до июня 2024 года. На тот момент ливневая канализация была готова лишь на 40%, а сумма невыполненных работ превысила 28 млн рублей.В результате губернатор Александр Авдеев инициировал уголовное дело по факту мошенничества, а контракт с компанией был расторгнут. Напомним, ранее мы писали, что